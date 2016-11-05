Визит Александра Лукашенко в ОАЭ и Катар: что объединяет страны с Синеокой и о чем договорились руководители государств

Беларусь подверглась испытанию первым снегом. Об этом поговорим в программе чуть позже. Но сперва – страна, где снега не бывает. Оттуда – главные политические новости недели. Президент Беларуси совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты (а перед этим в Катар). О деталях и важности визита, с учетом предыстории и возможных последствий – наш корреспондент Илона Волынец.

Произнесите «жираф пил кофе с сиропом, решая алгоритмы по алгебре» и вы уже говорите по-арабски. Почти все эти слова заимствованы из арабского.

Студентка Минского государственного лингвистического университета:

Сначала было очень тяжело писать буквы, потому что некоторые из них не соединяются, некоторые соединяются. Мы путались очень часто.

Оказывается, писать справа налево еще не самое сложное. Изучение алфавита, кстати, это слово тоже арабского происхождения, для этих ребят уже в прошлом. Студенты четвертого курса вовсю отшлифовывают грамматику и устную речь. Набор на арабский в качестве первого иностранного в лингвистическом университете всего раз в пять лет. Списывать или прогуливать для «арабистов» как минимум неприлично. Каждый из этих студентов понимает: прямо сейчас они инвестируют в свое будущее.

Андрей Станиславчик, студент Минского государственного лингвистического университета:

На пространстве СНГ немного людей, знающих арабский язык, тем более на хорошем уровне. Выходя отсюда, мы уже квалифицированные переводчики. Я думаю, что у нас есть все перспективы устроиться на хорошую должность.

За последними новостями в арабском мире Андрей следит в Интернете. Читать газеты в оригинале полезно да и любопытно. Тем более, что на этой неделе в арабских информлентах то и дело мелькало слово «Беларусь».

Андрей Станиславчик, студент Минского государственного лингвистического университета:

Это статья с сайта «Аль-халедж», из Арабских Эмиратов. Довольно известное издание.

Нынешний визит Президента Беларуси в Эмираты пятый. Александр Лукашенко посетил столицу ОАЭ Абу-Даби и Дубай. И везде белорусского лидера встречали как самого почетного гостя, по всем канонам ближневосточного гостеприимства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодарю вас, ваше высочество, за добрые слова, которые вы адресовали мне и моему народу. В свою очередь хочу сказать, что двери Беларуси для ОАЭ и эмирата Дубай всегда открыты. И я хотел бы изложить главную свою позицию на нашей встрече, чтобы вы почаще бывали в Беларуси. В этом наш большой интерес. Нам надо выводить наши экономические отношения на уровень личных и политических.

Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр и министр обороны ОАЭ, правитель эмирата Дубай:

Очень рад вашему приезду. Во время моего последнего приезда в Беларусь я наслаждался природой вашей страны и общением с прекрасными людьми. Мы будем рады развивать наше сотрудничество.

«Белорусов» в Эмиратах знают. Есть представительство МАЗ. Неприступные барханы бороздят наши тягачи. Поставка новейших высокопроходимых автомобилей планируется и в следующем году.

Роман Головченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и Государстве Катар по совместительству:

Внимание было уделено контракту Минского завода колесных тягачей на поставку высокопроходимых автомобилей. Достаточно знаковый контракт, реализация которого должна начаться уже в следующем году. Конечно, Беларусь заинтересована нарастить поставки именно в тех секторах, в которых мы имеем определенное конкурентное преимущество. Это продукты питания, это деревообрабатывающий комплекс. Все эти позиции очень интересуют эмиратскую сторону. Особенно их привлекает такая форма, как создание совместных предприятий с участием их капитала на белорусской территории.

После прошлых визитов Александра Лукашенко белорусский экспорт в Эмираты увеличился почти в три раза. Прирост объема взаимной торговли также связывают как раз с договоренностями на высшем уровне.

Высаженные в пустыне пальмовые леса позволили понизить среднегодовую температуру в Абу-Даби на два градуса. Озеленение шло с участием Беларуси. Наша страна поставляла торф, а также поделилась своими технологиями создания плодородного слоя на месте песков.

Готовы белорусы помочь и в разведке водных ресурсов. Пресную воду Эмираты активно закупают и здесь она на вес золота. Маленькая бутылка пресной воды объемом 0,33, к примеру, в Дубае стоит пять белорусских рублей. А стоимость литра бензина не превышает и 80 копеек.

Олег Мамчик, начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь:

Республика Беларусь обладает большим опытом в области поиска и разведки подземных вод, есть государственные компании, есть частные компании. Работаем мы очень давно, успешно. И этим опытом заинтересовались представители южных стран. Сейчас в Катаре создано представительство нашей компании, которая будет осуществлять на первых порах бурение скважин при строительстве, а дальше планирует осуществлять поиски и строительство водозаборов для использования подземных вод.

В восточные берега вошли наши молочные реки. Сыры, сметана, творог – с пометкой «халяль». Для мусульман это знак доверия и качества продукта. То есть отсутствие вредных ингредиентов и особый подход при производстве. То, что, к примеру, этот сыр попадет на прилавок ОАЭ, выдает лишь стикер на обратной стороне упаковки. Состав, срок годности хранения указан на английском и арабском языках.

Елена Бабкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью компании по производству молочной продукции:

Сегодня мы представлены во всех эмиратах ОАЭ. Продукция продается в дорогих гипермаркетах, в дорогих магазинах. Это 146 торговых объектов. Для нас рынок АОЭ – рынок показательный. Вы прекрасно понимаете, что там во главу угла ставят не цену продукта, а именно качественный параметр.

Эмираты заинтересованы в использовании выгодного географического положения Беларуси. Наша страна – в Евразийском экономическом союзе, а это выход на единый рынок нескольких государств. Новый логистический центр с арабскими инвестициями может появиться под Оршей.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ:

Интерес Эмиратов в Беларуси очевиден, ясен – это инвестиции. Беларусь – удобный плацдарм для этого. Арабские инвесторы в первую очередь предпочитают гостиницы, банки, логистические центры. Думаю, учитывая транзитное положение Беларуси, они найдут удобные для них объекты инвестирования.

Когда нефть закончится, она уже будет и не нужна. Такова позиция нефтяного королевства. Эмираты развивают альтернативную энергетику. Огромные деньги вкладывают в IT. Специально для арабских стран залива планируют создать коммуникатор, что-то вроде белорусского «Вайбера». И наш ПВТ предложил свои услуги. Хотя опыт сотрудничества уже есть. К примеру, в этом минском офисе для медицинских учреждений ОАЭ разрабатывают программное обеспечение. В общем, язык, а тем более программирования, не то что до Киева, до Дубая доведет.

Владимир Радкевич, заместитель директора по продажам IT-компании:

Они люди несколько специфические, общаться с ними как пытаться ухватить песок или воду в руке. Они формулируют мысли иначе, чем мы, и мы этому учимся. Мы готовы конкурировать с Америкой, Индией, Китаем, и мы это делаем небезуспешно.

Зимний курорт при 30-градусной жаре? Легко! И Эмираты могут себе это позволить. 22,5 тысячи квадратных метров. Этот спортивно-развлекательный комплекс – как дыхание Арктики в знойной пустыне. Каждый день специальные установки производят здесь до 30 тонн снега.

Александр Лукашенко:

Мне кажется, если бы вам побольше дождей и снега, то вы вообще бы были мульти-богатыми.

Шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян, наследный Принц эмирата Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ:

Господин Президент, поверьте, мы работаем над этим. Последние 20 лет разрабатываем соответствующие технологии. У нас даже учреждена специальная премия на лучший экологический проект.

Роскошные небоскребы и дворцы, а еще шикарные пляжи и, конечно, первоклассный отдых. Предлагая самые высокие стандарты обслуживания туристов, жители ОАЭ и сами одни из самых требовательных клиентов.

Ксения Гулякевич, учредитель туристической фирмы:

Туристы из ОАЭ – это все высокообразованные люди. Эти туристы претендуют на очень высокий уровень, они во всем любят индивидуальный подход.

Встречать гостей из Эмиратов Ксении доводилось не раз. И еще никто не уехал разочарованный. Но, объективно, туристы из этой страны у нас бывают редко. И не потому, что не тот уровень. Беларуси есть чем удивлять, но нужно еще и научиться себя достойно презентовать.

Ксения Гулякевич, учредитель туристической фирмы:

Наша страна не представлена на их рынке должным образом. Люди бы поехали, но они не знают. В частности в этом и наша задача стоит.

Ахмед Алвахфи был в Беларуси всего один раз. О впечатлениях красноречивей говорят фото. Очевидно, что для белоруса – пустыня и верблюд, то для араба – наш агротуризм.

Ахмед Алвахфи, турист (ОАЭ):

Поездку в Беларусь я запомню надолго. Я был в вашей стране осенью. Холодновато немного, но настолько теплое и доброжелательное отношение местных жителей просто поразило меня. А еще я в восторге от борща и блинов из картошки – драников.

Ахмед приглашает белорусов в гости да и сам собирается непременно вернуться в нашу страну. За новой порцией борща и драников. И обещает, что в следующий раз друзей захватит с собой больше.