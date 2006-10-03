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Верительные грамоты послов десяти государств принял Президент страны Александр Лукашенко

03 октября 2006 14:29
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3 октября в нашей стране появились новые представительства дипмиссий Австралии, Боснии и Герцеговины, Венгрии и Королевства Дании, Иордании и Республики Кипр, двух исламских республик: Мавритании, Пакистана, а также новые послы Филиппин и ЮАР.

Все дипломаты будут исполнять свои обязанности в России и в нашей стране по совместительству. Беларусь рассчитывает на активизацию сотрудничества с Венгрией, заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты нового посла этой страны Арпада Секея.   По мнению официального Минска, динамику следует придать нашим отношениям в инвестиционной и банковской сферах.

Сам факт вручения верительных грамот послами государств Азии, Африки, Европы и  Австралии свидетельствует о многовекторности белорусской внешней политики, подчеркнул Александр Лукашенко в ходе церемонии. Это означает, что Беларусь стремится вести конструктивный диалог и развивать сотрудничество с партнерами из разных уголков мира. Обращаясь к послам всех десяти стран, Александр Лукашенко отметил, что от них в значительной степени зависит уровень и характер отношений между нашими государствами. Президент выразил надежду, что дипломаты будут выполнять свою миссию добросовестно и доброжелательно по отношению к Беларуси. В свою очередь Александр Лукашенко пообещал, что как глава государства  создаст им все условия для комфортной работы в Беларуси.

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