Российская сторона называет действия грузинских властей в отношении российских военных провокацией

Накануне задержанные военнослужащие вернулись в Москву. По словам офицеров, все обвинения против них были сфальсифицированы. В том числе и пресловутая видеопленка, якобы доказывающая их вину.С 3 октября Грузия отрезана от России. Минтранс Российской Федерации официально прекратил железнодорожное, морское, авиационное и автомобильное сообщение с Грузией. Срок действия данных мер в настоящее время не обсуждается. Завтра же Госдума намерена рассмотреть поправки в банковское законодательство, дающие правительству право вводить запрет на банковские и почтовые денежные переводы в отдельные страны или регионы.