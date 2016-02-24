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Великобритания может последовать примеру Швейцарии в отношениях с Евросоюзом

24 февраля 2016 06:35
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Новости Великобритании. Швейцария может стать примером для Великобритании в отношениях с Евросоюзом. К такому мнению пришли британские избиратели.

Дело в том, что еще более 20 лет назад швейцарцы проголосовали на референдуме против вступления в еврозону. Вместо этого Швейцария заключила более 120 двусторонних договоров с Брюсселем. Таким образом, сейчас на европейских рынках большое количество швейцарских товаров, а экономика этой страны считается самой конкурентоспособной в мире. И хотя уровень безработицы растет и там, он все равно остается низким по сравнению с другими европейскими государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Brexit

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