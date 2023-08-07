Вадим Елфимов: «В Белом доме давно правит ОПГ, точнее, ОПС – организованная преступная семейка»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

В Америке объявили сезон охоты на охотника… Охотник – Hunter – так зовут сына 46-го президента США Джо Байдена. Проще говоря, Хантер находится под следствием. Впрочем, все это обыкновенная история про «золотую молодежь» и богатые семьи в Америке. И даже если бы его папаша Джо не пропадал целыми днями в сенате, а сиднем бы сидел над наследником, то не смог бы научить сына ничему иному, кроме как зарабатывать деньги. Ибо в глазах, в жилах и генах у Байденов только одно – доллары. Потому и сынка назвали Охотником…

Сказки про то, что американские миллиардеры и президенты прекращают финансировать и пропихивать своих отпрысков по достижении ими 16 лет и будто даже голыми бросают их в бурные воды бизнеса и политики, мол, выплывай сам, давно уже нигде не звучат. И попробуй их кто-нибудь рассказать, в ответ услышит: «Ты втираешь нам какую-то «дичь!» Так что Охотник никогда охотником и не был. Он был доходягой-нытиком, страдающим от собственной никчемности и неполноценности, и эту никчемность заливающий сперва алкоголем, потом – наркотиками.