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В Венесуэле откроют посольство Беларуси

20 октября 2007 15:40
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Это предусмотрено соответствующим постановлением Совета министров Беларуси.

Андрей Попов, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь: "Официальное решение об открытии посольства уже принято правительством. Имеется соответствующее постановление. Планируемые сроки - до конца 2007 года".

Пока не конкретизируется, кто может возглавить новое диппредставительство, а также количество штатных сотрудников посольства. Эта информация - сугубо внутреннее дело внешнеполитического ведомства Беларуси.

Напомним, что в ноябре 2007 года планируется официальный визит в Венесуэлу Президента Беларуси Александра Лукашенко. В этом же месяце также пройдёт национальная выставка Беларуси в этой латиноамериканской стране. Посольство Венесуэлы открыли в Минске в марте 2007 года.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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