В Венесуэле откроют посольство Беларуси

Это предусмотрено соответствующим постановлением Совета министров Беларуси.

Андрей Попов, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь: "Официальное решение об открытии посольства уже принято правительством. Имеется соответствующее постановление. Планируемые сроки - до конца 2007 года".

Пока не конкретизируется, кто может возглавить новое диппредставительство, а также количество штатных сотрудников посольства. Эта информация - сугубо внутреннее дело внешнеполитического ведомства Беларуси.

Напомним, что в ноябре 2007 года планируется официальный визит в Венесуэлу Президента Беларуси Александра Лукашенко. В этом же месяце также пройдёт национальная выставка Беларуси в этой латиноамериканской стране. Посольство Венесуэлы открыли в Минске в марте 2007 года.

