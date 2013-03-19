В Великобритании создадут орган, регулирующий деятельность СМИ

Новости Великобритании. Британское правительство решило взять своих журналистов под контроль.

В скором времени в королевстве появится специальный орган, который будет регулировать деятельность работников СМИ. Проект после долгих дебатов поддержали все три ведущие политические партии страны — консерваторы, либерал-демократы и лейбористы.

По словам премьер-министра, это будет независимый орган, который будет давать оценку материалам в СМИ. В том случае, если они признаются неэтичными, издание оштрафуют до миллиона фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.