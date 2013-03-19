Прямой эфир

В Великобритании создадут орган, регулирующий деятельность СМИ

19 марта 2013 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Британское правительство решило взять своих журналистов под контроль.

В скором времени в королевстве появится специальный орган, который будет регулировать деятельность работников СМИ. Проект после долгих дебатов поддержали все три ведущие политические партии страны — консерваторы, либерал-демократы и лейбористы.

По словам  премьер-министра, это будет независимый орган, который будет давать оценку материалам в СМИ. В том случае, если они признаются  неэтичными,  издание оштрафуют до миллиона фунтов стерлингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Журналистика

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь предлагает Индонезии автомобильную технику, промышленную кооперацию, поставку современного вооружения
19 марта 2013 18:27

Беларусь предлагает Индонезии автомобильную технику, промышленную кооперацию, поставку современного вооружения

Батура: Цены в Минской области на импортные товары - чай и кофе - не должны отличаться от столичных
19 марта 2013 15:17

Батура: Цены в Минской области на импортные товары - чай и кофе - не должны отличаться от столичных

Беларусь намерена использовать корейский опыт при создании электронного Правительства
19 марта 2013 13:23

Беларусь намерена использовать корейский опыт при создании электронного Правительства