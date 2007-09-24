В Таджикистане собрались депутаты Парламентской ассамблеи ОДКБ

Цель визита в эту страну групп депутатов Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности - укрепление межпарламентских связей и изучение военно-политической обстановки в Центральной Азии. В составе делегации - парламентарии из Беларуси, России, Кыргызстана и Казахстана. Депутаты встретятся с руководством Министерства обороны и Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, ознакомятся с работой Агентства по контролю за наркотиками, посетят подразделения Пограничных войск. Запланирована также встреча с руководством Палаты представителей Национального парламента Таджикистана и с членами Комитета по правопорядку, обороне и безопасности.