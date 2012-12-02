В Словении в результате массовых беспорядков десятки человек получили ранения

Новости Словении. Словения приходит в себя после ночи беспорядков. Накануне второго тура президентских выборов в столице прошли массовые демонстрации.

Люди выступали против сокращения госрасходов, которые среди прочего предусматривают урезание пособий и повышение пенсионного возраста.

Демонстранты попытались силой прорваться к зданию парламента. Но полиция дала отпор, применив слезоточивый газ. В ответ в стражей порядка полетели камни и бутылки. Ранения получили десятки человек. 14 особо рьяных дебоштров задержали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.