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В Словении в результате массовых беспорядков десятки человек получили ранения

02 декабря 2012 14:00
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Новости Словении. Словения приходит в себя после ночи беспорядков. Накануне второго тура президентских выборов в столице прошли массовые демонстрации.

Люди выступали против сокращения госрасходов, которые среди прочего предусматривают урезание пособий и повышение пенсионного возраста.

Демонстранты попытались силой прорваться к зданию парламента. Но полиция дала отпор, применив слезоточивый газ. В ответ в стражей порядка полетели камни и бутылки. Ранения получили десятки человек. 14 особо рьяных дебоштров задержали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки

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