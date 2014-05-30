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В Славянке под артобстрел попала детская больница и школа. Началась частичная эвакуация населения

30 мая 2014 10:39
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Новости Украины. На юго-востоке Украины продолжаются боевые действия. В эпицентре событий Славянск. Под артобстрел там попала детская больница. К счастью, никто из пациентов и сотрудников не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из снарядов попал в и школу. Здание сильно пострадало.

В Славянске началась частичная эвакуация населения.

Тем временем в Киеве заявили, что антитеррористическая операция в этом регионе продолжиться, пока на юго-востоке не установится порядок. Ранее в СМИ появилась информация, что военные готовятся к зачистке Луганска и Донецка, после чего операция завершится.

Исполняющий министра внутренних дел также подчеркнул, что за время активных боевых действий на Донбассе армия потеряла около 20 человек.

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