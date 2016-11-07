В Минске простились с Николаем Лозовиком, более 15 лет занимавшем должность секретаря ЦИК

Новости Беларуси. В Минске простились с известным политическим деятелем Николаем Лозовиком. Более 15 лет он занимал должность секретаря избиркома Беларуси. В октябре этого года ушел в отставку по состоянию здоровья.

Не выдержав борьбы с тяжелой болезнью, 5 ноября на 65-ом году жизни его сердце перестало биться. Проводить в последний путь чиновника с душой поэта собрались его родственники, друзья и коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Он, во-первых, был очень замечательным человеком. К тому же очень высоким профессионалом, всегда был душой избирательной комиссии. Ни одна серьезная работа, ни одна избирательная кампания, пока он был жив и состоял в Центральной комиссии, не проходила без его активного участия.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Николай Иванович был человеком очень открытым. И для средств массовой информации это был кладезь информации из первых уст, информации честной, информации, которая всегда была для журналистов нужна.

Соболезнования семье Лозовика направил и Президент Беларуси. Похоронили экс-секретаря Центральной избирательной комиссии на Северном кладбище столицы.