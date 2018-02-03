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В Минске представители инициативных групп организовали пикеты в поддержку своих кандидатов в местные Советы депутатов

03 февраля 2018 13:31
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Новости Беларуси. Агитация за них продолжается. В Минске в самых людных местах 3 февраля доверенные лица и представители инициативных групп организовали пикеты в поддержку своих лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске представители инициативных групп организовали пикеты в поддержку своих кандидатов в местные Советы депутатов-1

Здесь можно ознакомиться с программой, на которую будет опираться потенциальный депутат в своей дальнейшей деятельности. 

В Минске представители инициативных групп организовали пикеты в поддержку своих кандидатов в местные Советы депутатов-3

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации Минска ООО «Белая Русь»:
Самый активный период избирательной кампании – агитационный период. Стоит задача – привлечь внимание людей к проблемам нашего города, нашей страны. В данном случае людей волнуют проблемы своего микрорайона, его развитие.

В Минске представители инициативных групп организовали пикеты в поддержку своих кандидатов в местные Советы депутатов-5

Порог обязательной явки избирателей на местных выборах в Беларуси не установлен.

В Минске представители инициативных групп организовали пикеты в поддержку своих кандидатов в местные Советы депутатов-7

Они будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших.

В Минске представители инициативных групп организовали пикеты в поддержку своих кандидатов в местные Советы депутатов-10

# Фотофакт # Алексей Сегалович # Выборы депутатов в местные Советы

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