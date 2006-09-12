12 сентября эксперты в Исполкоме СНГ обсуждают проблемы органов внутренних дел стран Содружества. Они согласовывают проекты соглашений о подготовке кадров для органов внутренних дел и внутренних войск государств-участников СНГ и о сотрудничестве стран Содружества в борьбе с хищениями культурных и исторических ценностей. В соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ Академии экономической безопасности МВД Российской Федерации и Академии финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью будет придан статус базовых организаций государств СНГ по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых расследований.