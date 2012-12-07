В Бельгии повышен уровень террористической угрозы из-за премьеры фильма «Невинный пророк»

Новости Бельгии. Бельгийские спецслужбы переведены на особый режим готовности, после повышения в стране уровня террористической угрозы.

Данные меры были приняты из-за анонса фильма антиисламского содержания, премьера которого запланирована на 14 декабря. Ленту «Невинный пророк», снятую испанским гражданином пакистанского происхождения, уже осудили за явную попытку разжигания межконфессиональной розни.

Соавтором одиозного опуса стал печально известный американский проповедник-экстремист Терри Джонс. Предыдущий пасквиль Джонса привел к протестам мусульман по всему миру и гибели десятков людей, в том числе посла США в Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.