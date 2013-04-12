В Беларуси разработана концепция Национальной космической программы на 5 лет

Новости Беларуси. Концепция Национальной космической программы на ближайшие пять лет разработана в Беларуси. Документ уже прошел первое согласование и сейчас находится на рассмотрении Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа предполагает создание страной спутника, который позволит вести съемку с разрешением один метр, и мини-спутников, что позволит привлечь к космическим технологиям молодежь.

Снимки с белорусского спутника планируют продавать России, США и Канаде. Космическая информация уже предоставлена Непалу. Её планируют продавать Кубе, Венесуэле и странам Юго-Восточной Азии.

Петр Витязь, руководитель Аппарата НАН Беларуси, академик:

Мы будем формировать новый спутник, который будет иметь разрешение не два метра, а метр, и полоса захвата не 20 км, как сейчас, а 40 км. Это значительно расширит возможности, и мы хотим это делать вместе с россиянами. Если иметь 5-6 управляемых спутников, то можно в любой момент получить нужную информацию.

Сергей Золотой, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:

Сейчас вот закончился семинар с российскими представителями – картографами, которые оценивают очень высокое качество снимка. Они также говорили о том, что на сегодняшний день аналогов в России нет.

Кстати, сегодня всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый в мире орбитальный полет и за 108 минут облетел нашу планету. Именно тогда была открыта эпоха покорения человеком Космоса. Вслед за легендарным Гагариным Вселенную покорили и наши земляки - Петр Климук, Владимир Ковалёнок и совсем недавно Олег Новицкий. За полвека в космосе побывали свыше 500 человек из 38 стран мира. Многие государства вывели на орбиту собственные искусственные спутники Земли.