В Азербайджане проходят президентские выборы

Новости Азербайджана. На выборах президента Азербайджана сегодня уже проголосовали за будущее. Но, как показали результаты опросов, озвученных после закрытия участков, не стали сбрасывать со счетов и очевидные успехи прошлых лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, по данным социологов, свыше 80% избирателей высказались «За» продление мандата действующего главы государства Ильхама Алиева. Причем, явка по стране превысила две трети еще за несколько часов до завершения процесса волеизъявления, за которым наблюдали не только 52 тысячи местных экспертов, но и свыше 1 тысячи международных специалистов по мониторингу, в том числе и из нашей страны.

Впрочем, граждане Азербайджана сегодня могли выказать свои предпочтения и на территории своего посольства непосредственно в Беларуси. По данным, полученным из дипломатического представительства, там кампания также прошла активно и без происшествий.