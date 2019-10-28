Узнать о политической кампании. В Минской области созданы информационные уголки

Новости Беларуси. В Минской области ведется активное информирование граждан о предстоящих парламентских выборах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одной из площадок для размещения тематических стендов стали районные библиотеки. Каждый читатель, который пришел туда, может узнать про политическую кампанию в стране, а также ознакомиться с нормативно-законодательной литературой.

Марина Трухонович, библиотекарь Мядельской центральной районной библиотеки им. М.Танка:

Находится Конституция Республики Беларусь, избирательный кодекс и материал, который появляется в нашей районной прессе и в республиканской тоже. Наша выставка пользуется спросом. Ведь она на виду. Находится на таком видном месте и читатели интересуются.