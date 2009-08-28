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Узбекистан закрыл границу с Таджикистаном

28 августа 2009 06:15
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С 27 августа Узбекистан «по соображениям безопасности» закрыл границу с Таджикистаном в связи с празднованием 1 сентября очередной годовщины независимости республики.

Граница будет закрыта до конца первой декады сентября, уточнили в пресс-центре Главного управления пограничных войск Госкомитета нацбезопасности.

В этот период в Узбекистан из Таджикистана смогут попасть только граждане России и Узбекистана, в Таджикистан через Узбекистан могут выехать граждане России и Таджикистана, возвращающиеся домой, и граждане Узбекистана, направляющиеся на похороны. Ограничения не распространяются на сотрудников дипломатических миссий.

Как напоминает агентство, визовый режим между двумя соседними странами был введен в сентябре 2000 года по инициативе Ташкента. В 2001 году Узбекистан, опасаясь проникновения на свою территорию боевиков Исламского движения Узбекистана, заминировал граничащие с Таджикистаном районы, сообщает Lenta.ru.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Таджикистан

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