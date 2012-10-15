Украинские националисты прошли маршем по Киеву и возле здания МВД сожгли партийные флаги

Новости Украины. Фашистская символика и пиротехника - так в Киеве прошел марш националистов. На акцию правых собралось несколько тысяч человек. Во главе шествия встали молодые люди в масках. Позже выяснилось, что это представители так называемых «ультрас», футбольных фанатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под барабанную дробь и националистические лозунги колонны прошли через центр украинской столицы и остановились напротив министерства внутренних дел. Прямо под окнами МВД радикалы разожгли костер из флагов правящей и коммунистической партий Украины.

Акция, официально приуроченная к 70-летию украинской повстанческой армии, посвящена предстоящим парламентским выборам. Они пройдут 28 октября.