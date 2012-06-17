Таможенный союз: настоящее и будущее совместного развития Беларуси, России и Казахстана

Новости России. На этой неделе в городе на Неве встретились главы Правительств стран-участниц Таможенного союза. Обсудить как будет развиваться объединение дальше. Пока политики в кабинетах говорили о будущем, жители Северной столицы на примерах демонстрировали союз трех в действии.

Оказывается, магазины с нашим акцентом пользуются неимоверной популярностью. Правда, таких белорусских магазинов в Петербурге 10. Это пока. В планах руководства сети на этот год еще столько же и огромный супермаркет. Отмечают, действительно почувствовали: Таможенный союз открыл товарам границы.

Александр Левушкин, исполнительный директор сети белорусских магазинов:

Сильно упростился вопрос доставки товаров, сильно удешевились товары и входные цены, закупочные, и, соответственно, наши продажные цены упали.

А вот доктор экономических наук Петербургского университета Николай Маратович Межевич уверен: над ассортиментом надо еще поработать. К примеру, в российских магазинах хотелось бы чаще видеть белорусские соленые огурцы.

Николай Межевич, доктор экономических наук Санкт-Петербургского государственного университета:

Мы настолько невнимательны к своему бизнесу, что позволяем нашим дальним соседям завоевывать свои ближние ниши. Предположим, у России нет сил или возможности выращивать свои соленые огурцы. Но рядом есть Беларусь. Давайте тогда обращаться к соседям.

Продовольственные войны на просторах «тройки», уверяет эксперты, в прошлом. Это явные преимущества Таможенного союза.

Николай Межевич, доктор экономических наук Санкт-Петербургского государственного университета:

В этих условиях белорусские товары, в том числе молочной промышленности, не могут быть запрещены или ограничены по каким-то формальным причинам.

Но терять бдительность не советуют, а наоборот – укреплять позиции. Упущенное сегодня время – торговое проигранное завтра.

Конкуренция будет только расти. К тому же через несколько недель Россия вступит в ВТО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Капусткин, экономический аналитик (Россия):

ВТО предполагает довольно серьезное снижение уровня защиты, соответственно, допуск иностранных товаров и услуг на рынке России сначала, а потенциально Беларуси и Казахстана, которые наверняка скоро присоединятся к ВТО.

Здесь партнерам помогут. По крайней мере, намерения отстаивать интересы Беларуси и Казахстана председатель российского Правительства Дмитрий Медведев подтвердил на встрече в Петербурге, гордо отметив: теперь все «в одной лодке».

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

Таможенный союз ускорил присоединение наших стран к этой организации. Важной, но создающей, конечно, для наших экономик свои довольно серьезные проблемы, глобальные преимущества и текущие сложности. Мы в любом случае будем оказывать нашим партнерам всяческое содействие на переговорном треке при вступлении в ВТО.

Чтобы на мировом торговом пространстве одержать уверенную торговую победу, стороны разработали совместную стратегию.

Игорь Грецкий, доцент кафедры международный отношений Санкт-Петербургского государственного университета:

Это привлечение технологий в те сферы и отрасли, которые нуждаются реструктуризации, которые ставят перед собой задачу завоевания новых рынков, расширения экспортных возможностей.

Так, российская компания рассматривает возможность создания совместных предприятий по производству автокомпонентов с «БелАЗом». Еще один возможный проект – автомобильный холдинг «МАЗ-КАМАЗ». Стороны готовы к диалогу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Что касается двусторонних вопросов, двусторонних отношений, мне представляется, что надо было бы активизировать, и я об этом говорил, создание совместных компаний.

Вадим Капусткин, экономический аналитик (Россия):

Потенциально кооперация всегда вела к усилению объединившейся компании. Конечно, надежда на то, что это объединение даст больше шансов объединенной автокомпании производить больше конкурентоспособной продукции. Это дает возможность объединенным компаниям охватить большие рынки, чем по отдельности.

Вместе Беларусь, Россия и Казахстан будут разрабатывать антикризисные меры. У каждой из стран есть успешный пример как выходить из сложной финансовой ситуации.

А тем временем по дорогам объединения трех колесят транспортные потоки. Таможенный контроль вынесен на внешние границы. Путь от Казахстана, он, к слову, рядом с Китаем, до внешних контуров уже в Беларуси стал быстрее, а значит привлекательнее. А в торговле главное все-таки скорость.

Но железнодорожные магистрали, стороны сошлись во мнении, надо развивать, создать единую контейнерную компанию.

Вадим Капусткин, экономический аналитик (Россия):

Ни в одних других регионах пространствах нашей планеты, других регионах железнодорожный транспорт не играет такой важной роли, фактически работая как главная кровеносная система экономик наших трех стран.

От границ Китая и Кореи до границ Германии и центра Евросоюза можно будет осуществлять доставку грузов гораздо быстрее, чем это происходит сейчас морским транспортом.

Глубоко символично, что в Петербурге уже есть мост, который соединяет берега города на Неве круглые сутки. Именно к такому объединяющему и прямому диалогу стремятся и участники Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.