Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России – это беспрецедентный шаг

Он означает, что к 2017 году будет восстановлено единство всего постсоветского пространства. Эту идею в Минске озвучил государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин.

Нынешний год – это год 10-тилетия Союза Беларуси и России и эта интеграционная структура, а следом и Таможенный Союз, станут объединяющим стержнем для постсоветского пространства. Пока же в Союзном государстве наблюдается ряд проблем, которые Павел Бородин связывает с несогласованностью министерств и ведомств.

Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства:

– Не спорю, есть вопросы. В частности, когда идут коллегии, мы там часто, так сказать, «схватываемся» с министрами, и по сельскому хозяйству. Хотел бы сказать, что это вопрос больше не Президентов, не Премьеров, это вопрос коллегиального, отраслевого и корпоративного подхода к тем или иным проблемам. Еврокомиссия по сельскому хозяйству составляет в год до 800 балансов планов, а мы иногда по трем-четырем позициям договориться не можем.

Одно из актуальных направлений в Союзном строительстве сегодня – проект Объединенной транспортной системы. Который в частности, предусматривает реконструкцию железных дорог Минск-Санкт-Петербург и Минск-Москва. А для владельцев личного автотранспорта двух стран с февраля следующего года отменяют оформление удостоверения ввоза транспортного средства.

Василий Хрол, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

– С 26 февраля вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым удостоверение ввоза транспортного средства – моя больная тема, прочувствовал сам на себе, как это неудобно для граждан Союзного государства, при пересечении границы осуществлять трату времени для его оформления. Оно уходит в небытие. И для Республики Беларусь необходимости приобретать удостоверение ввоза транспортного средства при пересечении российско-белорусской границы не будет.