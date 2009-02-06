Таджикистан предоставит США свою территорию для транспортировки грузов в Афганистан

Об этом сообщила американский посол в Душанбе после встречи с президентом - Эмомали Рахмоном. В списке грузов - горючесмазочные, строительные материалы, продовольствие и «прочее». Делегация США в Душанбе ожидается в ближайшее время. Напомним, на подобный шаг власти обеих стран пошли после решения Кыргызстана закрыть авиабазу США в Манасе. Постановление в правительстве уже подписали. Эксперты подчеркивают, что одностороннее прекращение договора с Вашингтоном правомерно. Это оговорили правительства обеих стран ещё 7 лет назад.