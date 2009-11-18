Список кандидатов в президенты Украины

Первый тур президентских выборов состоится в Украине 17 января 2010 года.

Газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала официальный список кандидатов в президенты страны, утвержденный ЦИК.

В списке в алфавитном порядке перечислены 18 кандидатов: Инна Богословская, Михаил Бродский, Анатолий Гриценко, Юрий Костенко, Владимир Литвин, Александр Мороз, Александр Пабат, Василий Протывсих, Сергей Ратушняк, Олег Рябоконь, Петр Симоненко, Людмила Супрун, Юлия Тимошенко, Сергей Тигипко, Олег Тягнибок, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Арсений Яценюк.

Все они лично или их партии (или партии, входящие в блок) внесли в ЦИК обязательный залог в размере 2,5 миллиона гривен, который возвращается участникам второго тура выборов.