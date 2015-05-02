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Совмин утвердил 19 приоритетных инвестпроектов на 2015 год

02 мая 2015 11:00
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Новости Беларуси. В Беларуси утвержден перечень приоритетных инвестпроектов. Их — 19.

Постановлением Совета Министров в 2015 году предусмотрено направить в развитие определённых предприятий более 5 триллионов рублей.

Средства пойдут преимущественно на модернизацию. В списке предприятия машиностроения, нефтехимии, деревообработки. Обновят мощности сразу три сахарных комбината и несколько молочных и мясоперерабатывающих. Все проекты рассчитаны на быструю окупаемость и повышение конкурентоспособности. 

Напомним, во время Послания белорусскому народу и парламенту Президент Александр Лукашенко поручил Правительству «принять все необходимые решения по новому механизму господдержки. Она должна оказываться только на конкурсной основе, исключительно в рамках реализации государственных программ, с равным доступом к ресурсам для организаций всех форм собственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Местная власть

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