Совмин утвердил 19 приоритетных инвестпроектов на 2015 год

Новости Беларуси. В Беларуси утвержден перечень приоритетных инвестпроектов. Их — 19.

Постановлением Совета Министров в 2015 году предусмотрено направить в развитие определённых предприятий более 5 триллионов рублей.

Средства пойдут преимущественно на модернизацию. В списке предприятия машиностроения, нефтехимии, деревообработки. Обновят мощности сразу три сахарных комбината и несколько молочных и мясоперерабатывающих. Все проекты рассчитаны на быструю окупаемость и повышение конкурентоспособности.

Напомним, во время Послания белорусскому народу и парламенту Президент Александр Лукашенко поручил Правительству «принять все необходимые решения по новому механизму господдержки. Она должна оказываться только на конкурсной основе, исключительно в рамках реализации государственных программ, с равным доступом к ресурсам для организаций всех форм собственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.