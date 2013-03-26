Новости Беларуси. Совместные учения Минобороны Беларуси и России начнутся 26 марта в Минске. Штабная тренировка продлится четыре дня. За это время будет отработано планирование войск в соответствии с новыми требованиями. Они выработаны с учетом современных вооруженных конфликтов последнего десятилетия.

Белорусско-российская региональная группировка сил – это своеобразный катализатор развития военной составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.