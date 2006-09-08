Совершенствование жизни в крупных городах - одна из основных задач Международной ассамблеи столиц и крупных городов

На сессию Международной ассамблеи столиц и крупных городов прибыли 50 представителей городских администраций из Беларуси, России, Украины, Киргизии, Молдовы и Грузии.

На перроне гостей встречали хлебом с солью и национальными танцами. Затем делегации отправились на экскурсию по Минску. Завершилась она у здания Национальной библиотеки, где гости смогли посетить выставку товаров минских производителей. Уже спустя некоторое время гости поделились впечатлениями.

Главная тема сессии МАГ - как с помощью инноваций улучшить жизнь в крупных городах. На сессии также будут обсуждены вопросы экономической интеграции и сотрудничества промышленных центров.

В национальной библиотеке с мэром Москвы Юрием Лужковым встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Одна из тем встречи - сотрудничество страны с российской столицей, в том числе и в инвестиционной сфере.