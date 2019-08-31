Новости Беларуси. Стремление к углублению белорусско-узбекистанских отношений сегодня, 31 августа, подтвердили президенты двух стран. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры государств констатировали значительную активизацию контактов между Беларусью и Узбекистаном, чему способствовал обмен официальными визитами на высшем уровне. Президенты подтвердили дружеский и доверительный характер отношений, взаимное стремление к их дальнейшему углублению.