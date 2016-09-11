Александр Лукашенко: Беларусь и Россия практически договорились по газовому вопросу

Новости Беларуси. Депутаты должны настраиваться на трудную и тяжелую законотворческую работу. Об этом заявил 11 сентября Александр Лукашенко, общаясь с журналистами.

Этим утром Президент принял участие в выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания. На избирательный участок, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры, глава государства пришел вместе с младшим сыном Николаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь главу государства ожидали многочисленные журналисты. И после того, как Президент опустил свой бюллетень в урну, Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей СМИ. Один из них касался темы переговоров по газовому вопросу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правительство, казалось бы, утонуло в решении этих вопросов, но после дополнительных наших усилий, Президентов, вчера закончился очередной раунд переговоров. Практически договорились, создали некий документ. Мы его за ночь привели в тот вид, как мы его видим. Российская сторона, видимо, предложит некие свои варианты. И сегодня эти два документа находятся в правительстве Российской Федерации. Они рассмотрят и в ближайшее время внесут предложения. Я думаю, в ближайшее время мы решим этот вопрос. И россияне, в общем-то, как мне кажется, очень серьезно подвинулись в этом плане и этим самым признали, что белорусы были правы. Определенная позиция была и есть у Российской Федерации, основанная на их интересах. Мы обязаны учитывать их интересы. И на основании этого, как мне под утро было доложено официально, нашли точки соприкосновения.