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Результаты выборов полностью отражают волю белорусского народа

03 апреля 2006 14:39
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Белорусские парламентарии приняли заявление, в котором отвергаются безосновательные обвинения некоторых государств и международных организаций относительно итогов выборов президента страны. Депутаты считают, что Беларусь в очередной раз подвергается сильнейшему политическому, дипломатическому и информационному давлению со стороны некоторых государств и международных организаций. В заявлении отмечается, что выборы президента Беларуси прошли максимально открыто, а их результаты полностью отражали волю белорусского народа.

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