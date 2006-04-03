Результаты выборов полностью отражают волю белорусского народа

Белорусские парламентарии приняли заявление, в котором отвергаются безосновательные обвинения некоторых государств и международных организаций относительно итогов выборов президента страны. Депутаты считают, что Беларусь в очередной раз подвергается сильнейшему политическому, дипломатическому и информационному давлению со стороны некоторых государств и международных организаций. В заявлении отмечается, что выборы президента Беларуси прошли максимально открыто, а их результаты полностью отражали волю белорусского народа.