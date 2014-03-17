Референдум в Крыму. С 30 марта полуостров начнет жить с Москвой по единому времени

Новости Украины. Крым остается в центре внимания мировой общественности. Согласно результатам референдума, жители автономии проголосовали «за» вхождение в Россию. За ходом народного волеизъявления следило более сотни международных наблюдателей. Эксперты заявили, что референдум в Крыму прошел без нарушений и соответствовал всем международным нормам.

На центральной улице Симферополя собрались тысячи крымчан. Все они ждут, когда же подведут черту и объявят результаты голосования. Кажется, 12 часов ночи, но никто не спит. Все ждут и все хотят услышать это лично.

И вот премьер-министр Крыма Сергей Аксенов объявляет: референдум состоялся. 20 тысяч человек начинает скандировать «Россия». И такое же настроение было почти у всех, кто в этот день пришел на 1200 пунктов голосования. Люди шли высказать свое мнение о том, что будет лучше для них – оставаться в составе Украины или присоединиться к России.

Николай Емельянцев, социолог:

Удивляет определенный подъем избирателей. Они гордятся своим выбором.

Ирина Кучеренко, председатель избирательной комиссии (Симферополь):

До восьми уже стояла очередь. Нас посещали международные наблюдатели из Италии, России, Франция была, Португалия. Замечаний не было.

Всего в Крым приехали 135 международных наблюдателей из европейских стран, но также из США, Китая и, понятно, России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энрике Равелло, депутат парламента Испании:

Я проблем или нарушений не зафиксировал. На тех участках, где я был лично, и с документами, и с процессом голосования все соответствовало нормам.

Миленко Баборац, общественный деятель (Сербия):

Люди везде, где мы ходили, имели возможность свободно выражать свою волю самым демократическим образом.

Любопытный факт: в 2012 году во время парламентских выборов в Верховную Раду Крыма явка составила всего около 48%. А 16 марта, в день референдума, 44% крымчан, помимо севастопольцев, выразили свое мнение уже к полудню. Причем никаких нареканий и происшествий не было весь день.

А в 8 вечера по местному времени участки закрылись и начался подсчет голосов. При явке более чем в 80% за вхождение в состав России высказались более 95% и крымчан, и голосовавших отдельно жителей города с особым статусом Севастополя.

А 17 марта уже в первой половине дня Верховный совет Крыма на внеочередном заседании, исходя из результатов референдума, одобрил обращение к России с просьбой о вхождении в ее состав как субъекта федерации. Также было принято знаковое постановление о независимости Крыма. Кроме этого парламент республики признал расположенную на полуострове госсобственность Украины собственностью Крыма. А уже с 30 марта полуостров начнет жить с Москвой еще и по единому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.