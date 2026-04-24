«В ЕГУ процветали харассмент и коррупция» – Муковозчик о признании университета экстремистской организацией

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Что ни говорите, но наши беглые – это морально испорченные, искалеченные западными ценностями люди. И они всегда врут или молчат. Причем молчание бывает даже хуже вранья, как в случае с признанием ЕГУ экстремистской организацией.

Вполне ведь ожидаемое событие. И мы не один год предупреждали, и многие, кто туда ехал, о рисках знали. Теперь спорить вообще не о чем. Верховный Суд установил, что ЕГУ не учил, а оказывал методическую, финансовую и иную помощь представителям радикально политизированных группировок. Там взаимодействуют с представителями экстремистских и террористических организаций.

Европейский гуманитарный университет признан экстремистской организацией. Читайте здесь.

Нет, надо гнать волну. И ладно бы это были недоумки и непоседы, которые суверенные решения белорусских властей называют возмутительными и обещают поддержать экстремистов. Но и наши беглые – подлецы, потому что не рассказывают своим о последствиях контактов с экстремистами, будь то деньги от родителей, письма от бабушек или само продолжение учебы там. А это все уголовные статьи с тяжелыми наказаниями.

Так что не надо потом рыдать в тиктоках. И вообще, доказано ведь, что в ЕГУ процветали харассменты и коррупция. Что же, мамы дочек отправляли туда не учиться, а честь девичью терять? Или дочки врали отцам, что едут на учебу, а сами из койки в точку G Европы? И наоборот. Диплом, чтобы срам прикрыть?