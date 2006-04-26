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Рабочая поездка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Гомельскую область продолжается

26 апреля 2006 07:10
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В день 20-летия аварии на ЧАЭС Глава государства посещает Брагинский район. Александра Лукашенко проинформируют о радиологической обстановке в Брагинском районе и проделанной работе по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.На примере совхоза "Комаринский" Президент ознакомится с социально-экономическим развитием Брагинского района и ходом весенних полевых работ. В центре внимания Главы государства - направления переспециализации сельскохозяйственного производства на территориях, пострадавших от чернобыльской катастрофы, а также организация производства нормативно чистой сельхозпродукции на загрязненных регионах. Президент посетит также Брагинскую центральную районную больницу.

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