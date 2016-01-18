Прямой эфир

Прибыль контрабандистов, которые переправляют беженцев в Европу, составляет $6 млрд в год

18 января 2016 06:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

6 миллиардов долларов в год – такова прибыль контрабандистов, которые переправляют беженцев в Европу. Это поставило преступный бизнес на второе место после наркоторговли. Такие данные приводит Европол.

В перевозках участвуют десятки тысяч человек на всем пути: от Северной Африки до Скандинавии. Одного из таких контрабандистов отправили накануне в тюрьму в Греции. На днях его лодка, в которой плыли беженцы, перевернулась. Тогда погибли трое детей. Кроме того задержаны еще и спасатели. Они за деньги помогали мигрантам находить надувные лодки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Граница

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси утвердил решение на охрану госграницы в 2016 году
17 января 2016 18:07

Президент Беларуси утвердил решение на охрану госграницы в 2016 году

Сирия: Боевики ИГИЛ захватили в заложники 400 человек
17 января 2016 14:02

Сирия: Боевики ИГИЛ захватили в заложники 400 человек

Новшества для семей, воспитывающих детей, изменения в соцобслуживании, сфере ЖКХ — в Беларуси утвержден план подготовки законопроектов на 2016 год
17 января 2016 14:01

Новшества для семей, воспитывающих детей, изменения в соцобслуживании, сфере ЖКХ — в Беларуси утвержден план подготовки законопроектов на 2016 год