Прибыль контрабандистов, которые переправляют беженцев в Европу, составляет $6 млрд в год

6 миллиардов долларов в год – такова прибыль контрабандистов, которые переправляют беженцев в Европу. Это поставило преступный бизнес на второе место после наркоторговли. Такие данные приводит Европол.

В перевозках участвуют десятки тысяч человек на всем пути: от Северной Африки до Скандинавии. Одного из таких контрабандистов отправили накануне в тюрьму в Греции. На днях его лодка, в которой плыли беженцы, перевернулась. Тогда погибли трое детей. Кроме того задержаны еще и спасатели. Они за деньги помогали мигрантам находить надувные лодки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.