Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл с визитом в Беларусь

С прошлой встречи двух Президентов прошло меньше года. Двенадцать месяцев после подписания стратегических соглашений между двумя странами оказались наполнены конкретным содержанием.

Уго Чавес в Беларуси - с кратким визитом, по пути в Россию и Иран. Официальный Минск расценил этот неожиданный поворот в маршруте, как глубокую заинтересованность в развитии сотрудничества, и открытую демонстрацию чувств дружбы и симпатии к Беларуси. Александр Лукашенко заметил в разговоре с Президентом Венесуэлы: "Вы приехали как раз в тот момент, в который надо было". Уго Чавес ответил, что он с каждым приездом еще больше влюбляется в нашу страну.



Президенты общались в двух форматах: узком и расширенном. Много шутили и вели себя подчеркнуто по-дружески. Глава Боливарианской республики заметил, что белорусы уже стали для венесуэльцев братским народом. "Даже не надо предупреждать заранее о визите, а просто сказать, что я уже еду", - высказался он.



Двум Президентам действительно есть о чем поговорить. Вопросы очень важные, и их обсуждение не может быть отложено, заметил Александр Лукашенко в ходе общения один на один. Беларусь и Венесуэла намерены активно сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и военно-технической сферах.



Уго Чавес говорил о нефтедобыче. Высоко оценил эффективность совместных с Беларусью проектов в этой сфере. И подчеркнул, что в Каракасе очень впечатлены эффективностью работы белоруской команды.



Беларусь и Венесуэла вышли на уровень стратегического партнерства, о чем свидетельствуют и регулярные контакты лидеров двух стран. Два государства только год, как выстраивают свои отношения. Александр Лукашенко считает необходимым интенсифицировать белорусско-венесуэльские связи. Глава государства отметил, что потенциал сотрудничества гораздо выше, чем уровень нынешнего взаимодействия.



Беларусь и Венесуэла в соответствии с достигнутыми на самом высоком уровне договоренностями уже приступили к реализации крупномасштабных проектов в торгово-экономической, военной и научно-технической областях. Да и взгляды Беларуси и Венесуэлы на основные международные проблемы и вопросы мироустройства идентичны. Последний факт считается надежной основой и предпосылкой для тесного сотрудничества и взаимной поддержки на всех уровнях.



Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавес отметил, что цель его визита сегодня - придать новый импульс отношениям союзных государств.

