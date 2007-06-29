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Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл с визитом в Беларусь

29 июня 2007 10:26
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С прошлой встречи двух Президентов прошло меньше года. Двенадцать месяцев после подписания стратегических соглашений между двумя странами оказались наполнены конкретным содержанием.

Уго Чавес  в Беларуси  - с кратким визитом,  по пути в Россию и Иран. Официальный Минск расценил этот неожиданный поворот в маршруте, как глубокую заинтересованность в развитии сотрудничества,  и открытую демонстрацию чувств дружбы и симпатии к Беларуси. Александр Лукашенко заметил в разговоре с Президентом Венесуэлы: "Вы приехали как раз в тот момент, в который надо было". Уго Чавес ответил, что он с каждым приездом еще больше влюбляется в нашу страну.

Президенты  общались  в двух  форматах: узком и расширенном. Много шутили и вели себя подчеркнуто по-дружески. Глава Боливарианской республики заметил, что белорусы уже стали для венесуэльцев братским народом. "Даже не надо предупреждать заранее о визите, а просто сказать, что я уже еду", - высказался он.

Двум Президентам действительно есть о чем поговорить. Вопросы очень важные, и их обсуждение не может быть отложено, заметил Александр Лукашенко   в ходе общения один на один. Беларусь и Венесуэла намерены активно сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и военно-технической сферах.

Уго Чавес говорил о нефтедобыче. Высоко оценил эффективность совместных с Беларусью проектов в этой сфере.   И подчеркнул, что  в Каракасе очень впечатлены  эффективностью работы белоруской команды.

Беларусь и Венесуэла вышли на уровень стратегического партнерства, о чем свидетельствуют и регулярные контакты лидеров двух стран.  Два государства только год, как выстраивают свои отношения. Александр Лукашенко считает необходимым интенсифицировать белорусско-венесуэльские связи. Глава государства отметил, что потенциал сотрудничества гораздо выше, чем уровень нынешнего взаимодействия.

Беларусь и Венесуэла в соответствии с достигнутыми на самом высоком уровне договоренностями уже приступили к реализации крупномасштабных проектов в торгово-экономической, военной и научно-технической областях. Да и взгляды Беларуси и Венесуэлы на основные международные проблемы и вопросы мироустройства идентичны. Последний факт считается надежной основой  и предпосылкой для тесного сотрудничества и взаимной поддержки на всех уровнях.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавес отметил, что цель его визита сегодня - придать новый импульс отношениям союзных государств.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество # Умер Уго Чавес

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