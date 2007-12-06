Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Венесуэлу

На переговорах главы белорусского государства с венесуэльским коллегой Уго Чавесом, как ожидается, будет обсуждаться весь спектр сотрудничества между двумя странами.

Планируется, что в Каракасе будет подписан ряд важных совместных документов. Во время визита Александр Лукашенко примет участие в церемонии открытия Национальной выставки Республики Беларусь в этой стране. Напомним, в 2006 году президенты приняли решение о создании стратегического альянса.

Стороны приступили к созданию совместных предприятий по сейсморазведке, добыче нефти, производству стройматериалов. Начаты поставки в Венесуэлу белорусской автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и бытовой техники. МАЗ, МТЗ, БелАЗ организуют на венесуэльской территории свои сборочные производства.

Разворачивается сотрудничество в сфере науки и образования, культуры, в военно-технической области. В перспективе предусматривается строительство жилых районов и поселков. По уровню хозяйственного развития и экономического потенциала Венесуэла входит в число ведущих государств Латинской Америки.

