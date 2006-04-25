Представители парламента Финляндии провели переговоры в Совете Республики Национального Собрания Беларуси

Во второй половине текущего года Финляндия будет председательствовать в Европейском Союзе. В преддверии этого - представители финского парламента изучают ситуацию в ближайших странах-соседях ЕС.Делегация Финляндии прибыла в Беларусь, чтобы сформировать своё суждение о нашей стране. Отвечая на вопрос главы зарубежной делегации о правах оппозиции в Беларуси, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Николай Чергинец отметил, что оппозиция существует для того, чтобы критиковать руководство страны и добиваться своих политических целей, но это не означает, что она всегда права.

Особое внимание представителей Финляндии Николай Чергинец обратил на проведенную работу по ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС. В отличие от оппозиции, которая проявляет интерес к этому вопросу только раз в году, Беларусь за 20 лет потратила 39 годовых бюджетов на решение этой проблемы.

Николай Чергинец подчеркнул, что Беларусь - это молодое государство, которое внимательно изучает успехи Финляндии в экономической сфере и социальной политике, оно открыто к диалогу и сотрудничеству, готово к рассмотрению конструктивных предложений и замечаний.

Представители Финляндии отметили, что рассматривают Беларусь как часть Европы и готовы сотрудничать по всем направлениям, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.