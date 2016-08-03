Представители общественных объединений и политологи обсудили интерес молодежи к парламентским выборам

Новости Беларуси. 3 августа в Минске в формате открытого диалога представители общественных объединений и политологи обсудили интерес молодежи к предстоящим парламентским выборам. Мнение экспертов совпало с результатами социологического исследования.

Более 80% респондентов из числа молодежи готовы в день выборов прийти на избирательные участки. 65% выразили желание не только проголосовать, но и принять личное участие в электоральной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Когда мы говорим об активном участии молодежи в политической жизни страны, как раз-таки проведение подобных диалогов – это и есть форма прямого участия, фактически прямой демократии, когда любой может выдвинуть идею, высказать свое мнение и в том числе решать какие-то проблемы.