Подвоз в школу и подъёмник для инвалидов: какие проблемы решены при помощи «горячей линии» ВНС

Новости Беларуси. Менее двух дней остается до важнейшего политического события года — пятого Всебелорусского народного собрания. Оно пройдет уже 22-23 июня и соберет две с половиной тысячи делегатов со всей страны.

Вместе они будут определять курс развития страны на ближайшие пять лет. Впрочем, возможность озвучить свою позицию, появится у каждого белоруса. На протяжении всего форума будет работать многоканальная горячая телефонная линия, благодаря которой любой желающий сможет задать вопрос, поделиться предложениями или пожеланиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

В свое время о механическом подъемнике жители этого дома могли только мечтать. Воплотить планы в жизнь помог всего лишь один звонок. На горячую линию Всебелорусского народного собрания.

Не просто пандус, а механический подъемник в подъезде появился после ее звонка. Такая помощь для Софьи Платоновны — единственный шанс, чтобы обыкновенная прогулка на улицу не превратилась в непреодолимую преграду. Проблемный вопрос решили незамедлительно.

Софья Гадирова:

Так быстро установили – за недели две, наверное, сделали

И таких примеров оперативности масса. Сразу же после звонка на Слонимщине отрегулировали освещение, инвалида из Мядельского района обеспечили дровами, жителю Слуцкого района доставили 3 тонны торфобрикета, а для ребят из села Валерьяново организовали подвоз в Боровлянскую школу. И это далеко не все.

Людмила Островская, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Аппарата Совета Министров Республики Беларусь:

В адрес IV всебелорусского народного собрания поступило 1145 обращений, из них 835 на «горячую линию», 253 телеграммы и 57 писем

Такова арифметика 4 Всебелорусского народного собрания. Разноплановые были и вопросы: о системе ЖКХ, приватизации, налогообложении, социальных льготах, увеличении пенсий и пособий на детей. А это еще раз говорит: белорусы небезразличны и активно участвуют в обсуждении актуальных вопросов жизни страны.

Алексей Цветков, руководитель горячей линии V Всебелорусского народного собрания:

Тематики вопросов всегда были разные. Если на третьем Всебелорусском собрании была тематика по вкладам, то на четвёртом Всебелорусском собрании первая тематика проблемных вопросов— это работа организаций ЖКХ.

До Всебелорусского народного собрания осталось уже несколько дней. Минская площадка соберет 2,5 тысячи делегатов со всей страны. Многоканальная телефонная линия свою работу начнет уже в 11 часов утра 22 июня. Решить вопрос незамедлительно — главная ее задача. Практика предыдущих народных вече показывает: с целью справляются. На звонки отвечают не просто диспетчеры — специалисты самых разных сфер. Далее, рассортированные по тематике и региональным разрезам, обращения поступают в так называемую группу ответов на вопросы. Куда входят представители госорганов, работники аппарата правительства, администрации Президента.

Алексей Цветков, руководитель горячей линии V Всебелорусского народного собрания:

Здесь аккумулирован такой мозговой штаб, который нацелен, прежде всего, на результативность и на оперативность рассмотрения данных вопросов. Одновременно созданы региональные и отраслевые штабы во всех государственных органах.

Какие-то вопросы решатся незамедлительно, какие-то потребуют детального изучения. Но, тем не менее, каждый уж точно попадет под контроль. Работать горячая линия будет в режиме нон-стоп. 22 июня с 11 до 18 часов, 23 июня - с 10 до 13-ти.