В Индонезии проходят президентские выборы

В Индонезии открылись избирательные участки и начались выборы президента.

Согласно опросам общественного мнения из трех претендентов на этот пост фаворитом является действующий президент республики Сусило Бамбанг Юдхойоно. Большинство избирателей удовлетворены его деятельностью, поскольку за прошедшие пять лет ему удалось существенно укрепить национальную экономику и обеспечить в стране политическую стабильность.

Сам президент утверждает, что он принес Индонезии стабильность и рост после времени политического и экономического хаоса конца 1990-х. Он надеется на свою победу уже в первом туре, для чего ему необходимо будет набрать не менее 50% голосов избирателей.

Двумя другими кандидатами на высший государственный пост являются дочь первого президента независимой Индонезии Мегавати Сукарнопутри, которая уже успела побывать президентом страны до Юдхойоно, а также действующий вице-президент Юсуф Калла.

Отставной генерал Сусило Бамбанг Юдхойоно занял свой пост в 2004 году в ходе первых в истории Индонезии прямых президентских выборов. Он имеет степень магистра гуманитарных наук. В 2004 году Юдхойоно получил новую ученую степень — доктор философских наук в сфере аграрной экономики, передает БЕЛТА.