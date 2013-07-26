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Олега Головчица как нового руководителя Любанского района представили в местном райисполкоме

26 июля 2013 15:01
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Новости Беларуси. Нового руководителя Любанского района представили в местном райисполкоме. Накануне Глава государства дал согласие на назначение председателем Любанского райисполкома Олега Головчица. Ранее он возглавлял районный совет депутатов. 

Одно из приоритетных направлений на предыдущей должности - наведение порядка на земле. И эту работу в районе необходимо продолжить. Кстати, Олег Головчиц в 2012 году стал «Человеком года Минщины».

Первый заместитель председателя Миноблисполкома Василий Акулич, который ранее возглавлял местный исполком, вручил новому председателю удостоверение и пожелал плодотворной работы на ответственном посту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Головчиц, председатель Любанского райисполкома:
В первую очередь, будем обращать внимание на выполнение прогнозных показателей, которые нам довели. Идет работа по модернизации производства. Надо закончить реконструкцию ферм. У нас вводится свиноводческий комплек на 24 тысячи голов. Работа предстоит сложная в данном направлении. Не надо забывать, конечно, и социальную сферу, которая требует большого внимания. В первую очередь, надо обратить особое внимание на подготовку к работе района в осенне-зимний период.

# Отставки и назначения в Беларуси # Олег Головчиц # Любанский райисполком

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