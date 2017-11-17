Официальный визит в Минск министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля начинается 17 ноября

Новости Беларуси. Вопросы двустороннего сотрудничества и развитие отношений с Евросоюзом обсудят министры иностранных дел Германии и Беларуси. 17 ноября начинается официальный визит в Минск главы ведомства Германии Зигмара Габриэля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также глава внешнеполитического ведомства примет участие в 15-ом Минском форуме. Основными его вопросами станут экономические и административные преобразования, которые необходимы для успешного развития Беларуси, внедрение электронного правительства, взаимодействие между центром и регионами, инвестиции и сотрудничество с иностранными предприятиями.