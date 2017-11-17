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Официальный визит в Минск министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля начинается 17 ноября

17 ноября 2017 07:08
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Новости Беларуси. Вопросы двустороннего сотрудничества и развитие отношений с Евросоюзом обсудят министры иностранных дел Германии и Беларуси. 17 ноября начинается официальный визит в Минск главы ведомства Германии Зигмара Габриэля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также глава внешнеполитического ведомства примет участие в 15-ом Минском форуме. Основными его вопросами станут экономические и административные преобразования, которые необходимы для успешного развития Беларуси, внедрение электронного правительства, взаимодействие между центром и регионами, инвестиции и сотрудничество с иностранными предприятиями.

Официальный визит в Минск министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля начинается 17 ноября-1

Райнер Линднер, председатель Минского форума-2017:
Германия рассматривает Беларусь как очень важную страну в соседстве Европейского союза и это очень важная страна в рамках Восточного партнерства. Как строится Беларусь через 10 лет, какие новые технологии  в политическом, экономическом, общественном смысле слова, как выглядит современное общество, какие важные реформы нужно внедрить.

Всего в этом году Минский форум соберет около 300 участников. Это говорит о неизменном интересе к нему. По словам экспертов, тема укрепления двусторонних отношений особенно актуальна на фоне предстоящего саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

# Беларусь-Германия # Райнер Линднер

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