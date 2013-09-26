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Офицеров из Таджикистана в Беларуси обучать будут бесплатно

26 сентября 2013 14:13
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Новости Беларуси. Таджикских офицеров будут обучать в Беларуси бесплатно. Об этом сообщил 26 сентября вице-спикер парламента Виктор Гуминский на встрече с представителями государств-членов Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. 

Они обсудили итоги неформальной встречи глав государств Организации в Бишкеке в мае, а также учения «Взаимодействие-2013». Кроме того, наметили перспективы работы ОДКБ до 2025 года. В частности, озабоченность вызывает обстановка в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Страны ОДКБ, граничащие с Афганистаном, вынуждены содержать сегодня значительные силы и средства готовности к предотвращению террористических проявлений, обусловленных, прежде всего, наркотрафиком, исходящим оттуда. Обеспечение безопасности актуализируется в преддверии ухода из Афганистана международной коалиции.  В связи с этим, например, Беларусь приняла решение бесплатно обучать таджикских офицеров.

# Международное сотрудничество # Виктор Гуминский # Беларусь-Таджикистан # Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

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