Офицеров из Таджикистана в Беларуси обучать будут бесплатно

Новости Беларуси. Таджикских офицеров будут обучать в Беларуси бесплатно. Об этом сообщил 26 сентября вице-спикер парламента Виктор Гуминский на встрече с представителями государств-членов Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Они обсудили итоги неформальной встречи глав государств Организации в Бишкеке в мае, а также учения «Взаимодействие-2013». Кроме того, наметили перспективы работы ОДКБ до 2025 года. В частности, озабоченность вызывает обстановка в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Страны ОДКБ, граничащие с Афганистаном, вынуждены содержать сегодня значительные силы и средства готовности к предотвращению террористических проявлений, обусловленных, прежде всего, наркотрафиком, исходящим оттуда. Обеспечение безопасности актуализируется в преддверии ухода из Афганистана международной коалиции. В связи с этим, например, Беларусь приняла решение бесплатно обучать таджикских офицеров.