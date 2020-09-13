«О каких досрочных выборах может идти речь?» Член Совета Республики о политической ситуации в Беларуси

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» член Совета Республики Олег Дьяченко. Юлия Бешанова:

Часто звучит лозунг «А давайте вернемся к Конституции 1994 года». Почему этого нельзя делать?

Да, мы теряем определенные позиции, но теряем не потому, что экономическая модель плохая Олег Дьяченко, депутат Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что невозможно войти в одну и ту же реку дважды – это известная философская истина. Поэтому, когда в 1994 году принималась Конституция Республики Беларусь, был дан отсчет по сути дела конституционному строительству в новейший период истории нашего государства. 1996 год. Референдум. Два проекта Конституции, которые были вынесены на рассмотрение. И на референдуме народ однозначно определился поддержать тот вариант, который был предложен командой Президента Республики Беларусь. Кризис был преодолен. Далее – 2004 год. Снова возникла необходимость внесения поправок, дополнений в Конституцию. На референдуме они были внесены. Вот прошло 16 лет. Общество развивается, общество у нас стабильное. Экономика стабильная, мы сформировали белорусскую экономическую модель, которая, несмотря на всех злопыхателей, работает, и работает эффективно. Мы сейчас смотрим, как наша экономическая модель выдержала все эти наезды со стороны и внутренних, и внешних оппонентов. Она работает. Аналитик БИСИ: нельзя говорить, что IT – это какой-то антагонист государства, власти Да, мы теряем определенные позиции, но теряем не потому, что экономическая модель плохая, а потому, что Беларусь стала объектом внешней и внутренней агрессии. Это оказало свое негативное влияние. Но модель-то работает, модель эффективная. Мы обеспечиваем себя полностью продовольствием, мы производим товары народного потребления, у нас колоссальнейший экспорт в страны дальнего зарубежья. Не многие страны бывшего Советского Союза могут похвастаться такими достижениями, такими результатами. В то же самое время общество развивается и, возможно, необходимо внести конкретные изменения, дополнения в Конституцию.

Не совсем в народе есть реальная востребованность в таких политических партиях Юлия Бешанова:

Насколько в регионах готовы к созданию политических партий? Олег Дьяченко:

Не совсем, скажем так, в народе есть реальная востребованность в таких политических партиях, поскольку простой человек заинтересован в стабильной экономике, в стабильной общественно-политической ситуации. К партийным, к политическим вопросам он проявляет интерес только в моменты дестабилизации. Практика показывает, что в основном интерес к партийному строительству проявляется среди определенной части политического истеблишмента, который хочет артикулировать себя в конкретных политических партиях. Вадим Боровик: чем вам интереснее смотреть телевизор, чем веселее жизнь в парламенте, тем более пустые ваши кошельки На данный момент в Республике Беларусь 15 партий зарегистрировано. Кто мешает политически заинтересованным людям принимать участие в их работе? Партии на любой цвет, на любой вкус. Две партии БНФ: консервативная партия Зенона Станиславовича Позняка и просто партия БНФ Костусева. Пожалуйста. Но интереса реального у простых людей, социального запроса я пока не вижу. Юлия Бешанова:

Переходить на многопартийную систему нет смысла? Олег Дьяченко:

У нас есть эта система. Юлия Бешанова:

Ну, она формальна достаточно.

Юлия Бешанова:

У оппозиции нет сейчас лидера. Как технически пригласить для обсуждения той же Конституции? Олег Дьяченко:

Они должны сами определиться. Не мы же за них будет определяться. Они должны сами структурироваться, определить свои интересы, в чем они заключаются. А далее – определить тех, кто будет вести, по их мнению, диалог с властью и конструктивной частью общества. А в ментальности нашего народа всегда было, есть и, судя по тенденциям, будет сохраняться стремление к сильной власти Юлия Бешанова:

Если говорить о передаче больших полномочий на местный уровень власти, какие бы полномочия нужны были бы? Выборные мэры, губернаторы? Олег Дьяченко:

Я считаю, что централизация должна оставаться. И руководители городских структур, исполнительной власти… Юлия Бешанова:

Превращать в князей на местах? Олег Дьяченко:

Конечно, это абсолютно будет неверное решение. У нас уже за долгие годы сложилась система, она понятная для людей. Здесь вносить хаос? Я бы не делал этого. Второе. О сильной власти когда мы говорим, почему-то никто не учитывает менталитет нашего народа. А в ментальности нашего народа всегда было, есть и, судя по тенденциям, будет сохраняться стремление к сильной власти, чтобы был сильный политический лидер. В качестве примера приведу. Вот школа, класс, я спрашиваю, кто будет отвечать из детей – все сидят тихонько. Лидера нет. Именно благодаря сильной политической власти у нас в стране мы сохранили стабильность. Потому что если бы у нас была другая форма, уже давно общество расползлось бы по швам и здесь бы мы имели не гражданскую войну – могли бы иметь, но крайний вариант, не хочется об этом думать, – но столкновения были бы более яркие, выраженные и кровопролитные. Все-таки нужна сильная власть, делегировать полномочия можно.