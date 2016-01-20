Новый раунд переговоров контактной группы по Украине проходит в Минске

Новости Беларуси. Подготовка местных выборов в Донбассе — одна из основных тем, которую представители контактной группы по Украине намерены 20 января обсудить в Минске.

Как ожидается, предстоящая встреча может стать поиском компромиссов по отдельным, особо острым, темам. В частности, дискуссии подлежат такие вопросы, как участие СМИ в избирательном процессе, организация и форма проведения политического мероприятия, а также подсчет голосов.

Одним из наиболее сложных по-прежнему остается возможность допуска к участию в выборах украинских политических партий. Как сообщалось ранее, представители Донбасса были категорически против участия в выборах партий, которые строят свою идеологию вокруг военного противостояния с данным регионом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.