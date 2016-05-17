Новая госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда» утверждена в Правительстве в Беларуси

Новости Беларуси. Новая госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда», которая должна улучшить качество услуг ЖКХ, утверждена в Правительстве в Беларуси. Документ рассчитан на ближайшую пятилетку и, по сути, касается каждого белоруса.

Программа предусматривает как глобальные задачи, к примеру, модернизация систем теплоснабжения, так и не столь обширные, но весьма насущные, в частности, повышение безопасности лифтов. Кроме того, по всей Беларуси внедрят единую информсистему расчетов за потребленные услуги ЖКХ и увеличат объемы проводимого капремонта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Акстилович, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В части достижения объемов по капитальному ремонту в 2011-2015 годах мы приблизились к 2% выполнения от всего жилищного фонда и ставим перед собой такие серьезные задачи: к 2020 году выйти на 3%. Разница в 1%, между двумя и тремя процентами, составляет более одного миллиона квадратных метров жилья, и это достаточно значительно для отрасли.