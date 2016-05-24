«Неважно, каким политическим течениям они будут принадлежать» — Президент о том, каких кандидатов в депутаты может поддержать государство

Новости Беларуси. Независимость страны и благосостояние белорусского народа - эти критерии должны стать главным ориентиром для предстоящей электоральной кампании. На это 24 мая обратил внимание Президент Беларуси. Во Дворце Независимости состоялось совещание, на котором обсуждали организацию предстоящих парламентских выборов. Менее месяца назад вопросы совершенствования избирательного процесса, в том числе с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, уже поднимались главой государства.

Подготовка к главной политической кампании 2016-го идет полным ходом. До старта избирательной гонки в белорусский Парламент остается немного времени. По закону дату выборов нужно объявить не позднее 10 июня. Президент сегодня заверил, что все решения примут в срок и гласно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам необходимо нацелить средства массовой информации на освещение избирательного процесса. И секретов никаких ни от кого быть не должно. Законодательство Беларуси соответствует международным принципам, учитывает сложившиеся в нашей стране правила, традиции проведения выборов. Мы воспринимаем это как должное. И, соответственно, помалкиваем иногда. Однако скромности здесь быть не должно. Опять же, об этом нужно прямо говорить.

Самые актуальные темы предстоящей избирательной гонки на контроле. В том числе и рекомендации ОБСЕ для Беларуси по совершенствованию избирательного процесса. Это ясно, исходя из комментария Александр Лукашенко итогов только что завершившихся выборов австрийского президента. Исход этой кампании определил пересчет бюллетеней, поданных по почте.

Александр Лукашенко:

Я, насколько это возможно, отслеживая ситуацию, заметил, что до момента подсчета голосов поданных по почте, лидировал один кандидат. После того, как подсчитали бюллетени и голоса по почте, всего лишь на 31 тысячу победил совершенно другой. Представьте такую ситуацию в Беларуси: что бы с нами было, если бы такое произошло? Тем не менее, это считается нормальным. Поэтому говорить о том, что у нас якобы законодательство плохое по выборам и Президента, и депутатов парламента, местных советов, посыпать пеплом голову не следует. У нас нормальное законодательство. И вообще-то по принципам юриспруденции, хороший закон, плохой закон – он закон. Он есть этот закон. Законодательство создано в соответствии с Конституцией нашей страны. Все, что возможно было изменить, поправить, подчистить, мы это сделали. А все, что упирается в Конституцию, естественно, мы и сделать не могли да и не видим необходимости сегодня трогать Конституцию.

Поручение Президента выработать ряд критериев, при соответствии которым государство будет поддерживать кандидатов, независимо от их политических предпочтений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Не важно, каким политическим течениям они будут принадлежать. Не важно. Главное, чтобы это были честные и порядочные люди. Результатом сегодняшнего совещания должна стать выработка тех флажков, той колеи, в которой должны двигаться кандидаты в высший законодательный орган. Поясняю. Никто не станет оспаривать, что одним из критериев будущего депутата в парламент должен явиться вопрос независимости нашего государства. Если кто-то выступает против, мы должны им просто объявлять войну. Один из критериев – повышение благосостояния наших людей. Если кто-то задумает проводить какие-то непонятные радикальные шоковые реформы в ущерб жизни наших людей, мы должны объявлять таким кандидатам войну. И вот ряд таких критериев мы должны выработать. И власти, и общественные организации, которые сегодня сотрудничают с нами, мы их должны попросить об этом, должны идти в этом русле. Опять же, этого стесняться не надо. Мы должны четко определить те критерии, которым мы будем следовать в эту предвыборную кампанию и те кандидаты, которые будут придерживаться этих критериев. Мы их должны выработать, чтоб люди это видели и понимали.