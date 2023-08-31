«Нападение на Беларусь – это нападение на Российскую Федерацию». Как Владимира Путина прокомментировал журналист Соловьёв?

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку. Григорий Азаренок, СТВ:

Я всегда говорю: жили бы сейчас Гете, Дюма, Шекспир, они бы в Россию все или в Беларусь бы переехали.

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Сомненья нет. Беларусь знаю плохо, но думаю, что переехали бы. Просто так получилось – объективно не было времени, чтобы посмотреть Беларусь. Григорий Азаренок:

Вот то, что вы видели – это совсем недавно мы тоже смотрели репортаж. Вы были на границе вместе с нашими ребятами сил специальных операций. Владимир Соловьев:

Давно уже. Григорий Азаренок:

Вас все запомнили и рассказывают. Вадим Иванович Денисенко, наши спецназовцы. Вадим Францевич Гигин все вспоминает историю про один драник. Вы почувствовали, что там свои? Владимир Соловьев:

Я думаю, что это не совсем точное определение. Для меня как для еврея Беларусь – изначально часть Родины, это вот часть кода. Когда до Великой Отечественной войны, если я правильно помню, то на четырех языках были надписи гербе Беларуси. Григорий Азаренок:

Четыре государственных было языка.

Владимир Соловьев:

Да, один из них – язык, который, к сожалению, уже мертвый. Он практически не существует. Язык моего народа, евреев, населявших Российскую империю – идиш. Поэтому для меня это часть моего кода. Это было интересно. Я как-то раз приехал в Беларусь. Тогда меня власть не очень любила, мне был устроен такой очень жесткий прием. Там какие-то странные люди вышли с криком: «Пропагандисты Путина!» Григорий Азаренок:

Я знаю их всех поименно, да. Владимир Соловьев:

И там была какая-то барышня, которая там что-то… Григорий Азаренок:

Андреева – нацистка, которая сейчас сидит по государственной измене. Владимир Соловьев:

Серьезно? Григорий Азаренок:

Да, она. Владимир Соловьев:

Я ее спрашиваю: «Вы еврейка?» У нее прямо истерика. Я говорю: «А что такого? Я еврей». То есть почему? Я когда к ним вышел, они не могли понять, что происходит. Они не могли вести диалог. Просто они сломались.

Григорий Азаренок:

Я помню очень хорошо эту историю. Вы сломали у них вообще все матрицы. Потом эта барышня ездила в АТО. Когда хотя она утверждает, что еврейка и так далее, но она написала книжку, стыдно за название, «Белорусский Донбасс» про нацистов из нацистских подразделений, которые воевали на стороне Украины. Абсолютно их прославляла. Сейчас она сидит по государственной измене. 12 лет, по-моему, ей дали. Активная участница госпереворота. Вы ее тогда проявили. Владимир Соловьев:

Да я и здесь-то многих видел насквозь сразу. Все же просто. Власть слишком долго с ними заигрывала. Слишком долго. Григорий Азаренок:

А мы хотели по правилам. Мы хотели в свободу слова. Мы хотели в демократию. Мы признавали за ними право их мнения. Владимир Соловьев:

Хороший вопрос. Григорий Азаренок:

Потом чуть не навернулись. Владимир Соловьев:

Только ведь это не наши правила. А кто сказал, что у нас должна быть демократия? Может быть, у нас должно быть народовластие? Кто сказал, что у нас должен быть парламент, сенат? Кто сказал, что у нас должна быть экономика? Может быть, у нас должно быть народное хозяйство? Кто сказал, что у нас должна быть западная медицина? Может быть, нам необходимо здравоохранение? Может быть нам необходимо министерство просвещения? Мы настолько попытались играть в чуждые нам формы, в том числе и государственности, настолько пытались убежать от себя, что в какой-то момент чуть было себя не потеряли. И остановились не благодаря, а вопреки. И то, что нас остановило – это «Бессмертный полк». Именно «Бессмертный полк» – это память семей нас остановила. Григорий Азаренок:

Действительно, еще бы лет пять и в Беларуси процветания вот этого змагарства…

Владимир Соловьев:

Было бы как в Украине, конечно. Григорий Азаренок:

И в России вот этого, чтобы нас эти все персонажи учили жизни. Владимир Соловьев:

Наше поколение бы все ушло и все. Григорий Азаренок:

А с Украиной бы вообще страшно было бы что-то. Владимир Соловьев:

Украина – им удалось, потому что там существенно… Григорий Азаренок:

Там тоже было бы окончательно. Владимир Соловьев:

Да, потому что этот осколок Австро-Венгрии, который сожрал Украину. Просто сожрал, изничтожил идеологически, по крайней мере. Григорий Азаренок:

Я почему спросил, почувствовали ли вы своих там на границе. Владимир Соловьев:

Да у меня там чужих не было. Ну как? Это Родина.