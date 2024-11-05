Национальное собрание Беларуси и Панафриканский парламент подписали меморандум о сотрудничестве

Бесчеловечность, от которой сжимается сердце. А ведь этих людей власти ЕС сами приглашали в страны союза. Обещали защиту, крышу над головой и работу, теперь же с немыслимой жестокостью расправляются с неугодными гостями. В отличие от псевдодемократических европейских государств, вероломно убивающих граждан Ближнего Востока и африканских стран на своих границах, Беларусь идет в Африку как настоящий друг и надежный партнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня в развитии диалога с континентом сделан важный шаг: в штаб-квартире Панафриканского парламента между этой влиятельной организацией и Национальным собранием Беларуси подписан меморандум о сотрудничестве. Теперь за нами закреплен статус наблюдателя, что позволит поддерживать более тесный контакт по любым вопросам, представляющим взаимный интерес, со всеми государствами Африки. А это 55 стран. Для Беларуси открываются серьезные перспективы наращивания взаимовыгодного сотрудничества в экономике, гуманитарной сфере и не только.