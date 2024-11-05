Национальное собрание Беларуси и Панафриканский парламент подписали меморандум о сотрудничестве

Бесчеловечность, от которой сжимается сердце. А ведь этих людей власти ЕС сами приглашали в страны союза. Обещали защиту, крышу над головой и работу, теперь же с немыслимой жестокостью расправляются с неугодными гостями. В отличие от псевдодемократических европейских государств, вероломно убивающих граждан Ближнего Востока и африканских стран на своих границах, Беларусь идет в Африку как настоящий друг и надежный партнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня в развитии диалога с континентом сделан важный шаг: в штаб-квартире Панафриканского парламента между этой влиятельной организацией и Национальным собранием Беларуси подписан меморандум о сотрудничестве. Теперь за нами закреплен статус наблюдателя, что позволит поддерживать более тесный контакт по любым вопросам, представляющим взаимный интерес, со всеми государствами Африки. А это 55 стран. Для Беларуси открываются серьезные перспективы наращивания взаимовыгодного сотрудничества в экономике, гуманитарной сфере и не только.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это придаст новый импульс развитию межпарламентских связей, проведению встреч, конференций. У нас непосредственно в Национальном собрании сформированы группы дружбы из числа депутатов с такими странами, как Египет, Алжир, Зимбабве, Кения, Экваториальная Гвинея, ЮАР и одна объединенная группа, которая включает несколько стран. Полагаю, что руководители этих групп войдут в состав парламентской делегации, которая будет поддерживать контакты с Панафриканским парламентом.
Игорь Сергеенко высказал мнение, что углублению экономических отношений будет способствовать обмен визитами профильных ведомств и деловых кругов. В рамках двухдневного визита нашей парламентской делегации в ЮАР состоялся ряд встреч и переговоров с африканскими партнерами. Кроме того, председатель Палаты представителей выступил на официальной церемонии открытия сессии Панафриканского парламента. Такую возможность нашей стране предоставили впервые. Беларуси есть что предложить государствам Африканского континента. Начиная от сельского хозяйства и промышленности до образования и культуры.