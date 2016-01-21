Начался новый этап проверки Вооруженных Сил Беларуси

Новости Беларуси. Комплексная проверка войск продолжается в Вооруженных Силах Беларуси. Ряд подразделений ВВС и ПВО приведены в режим повышенной боевой готовности. Так, части противовоздушной обороны усилены зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук» и «Тор».

Выполнять задачи по предназначению предстоит и авиации. Для этого будут задействованы аэродромы Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.

Под усиленной охраной и наземные рубежи нашей страны. Бок о бок с пограничниками боевое дежурство несут соединения сил специальных операций. По замыслу учений им предстоит найти, блокировать и уничтожить диверсантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Науменко, начальник штаба – первый заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил:

Практически все соединения и воинские части, входящие в состав сил специальных операций, принимают участие в комплексной проверке боевой готовности Вооруженных Сил. Выполняют свои задачи по предназначению практически на всей территории Республики Беларусь. Часть воинских частей выполняет учебно-боевые задачи по прикрытию участка государственной границы Республики Беларусь.