На востоке Украины возобновились боевые действия: в Донецкой области взорван автомобильный мост, в Славянске обстрелян храм

Новости Украины. На востоке Украины возобновились боевые действия. В Донецкой области неизвестные подорвали автомобильный мост, который соединял несколько населенных пунктов. Движение на нем перекрыто.

Тревожные сообщения приходят из Краматорска. В его окрестностях продолжается артобстрел. Украинские силовики уже третий день бомбят город. В результате разрушены жилые дома и административные здания. Есть жертвы среди мирного населения.

Неспокойно и в Славянске. Военные обстреляли местный храм. Погиб сторож.

Тем временем Верховная Рада продолжает заседание, главной темой которого стала ситуация на востоке страны. Также стало известно, что президент страны Петр Порошенко провел кадровые перестановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.